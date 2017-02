Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.17

MANILA (dpa) - Amnesty International wirft dem philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte wegen seines harten Vorgehens gegen den Drogenhandel Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

Nach einem Bericht, den die Menschenrechtsorganisation am Dienstag veröffentlichte, wurden in den bislang sieben Monaten seiner Amtszeit bereits mehr als 2.500 Menschen von der Polizei getötet. Zudem sollen Killer-Kommandos weitere 4.000 Tote auf dem Gewissen haben. Amnesty appellierte an Duterte, alle «außergerichtlichen Hinrichtungen» sofort zu stoppen. Andernfalls müsse sich der Internationale Strafgerichtshof damit befassen..