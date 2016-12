Amnesty International wirft Myanmar schwere Verbrechen vor

Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.16

RANGUN (dpa) - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sieht in der Verfolgung der muslimischen Rohingya-Minderheit in Myanmar mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Militär gehe mit einer äußerst harten und systematischen Gewaltkampagne gegen Zivilisten der Volksgruppe vor, sagte der Südostasien-Direktor der Menschenrechtsorganisation, Rafendi Djamin, am Montag. Diese Aktionen könnten Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommen. Die Regierung in Rangun war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Seit einem Anschlag auf Sicherheitskräfte im Oktober haben Razzien in Myanmar stark zugenommen. Der Armee wird vorgeworfen, Angehörige der muslimischen Volksgruppe zu vergewaltigen, zu töten und deren Häuser niederzubrennen. Zehntausende Rohingya sind daraufhin bereits in den Nachbarstaat Bangladesch geflohen.

Die in Rakhine lebenden Rohingya werden vom Staat nicht als Bürger anerkannt. Von der buddhistischen Mehrheit wird die muslimische Minderheit seit Jahren angefeindet.