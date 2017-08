AMG-Topmodell in Thailand erhältlich

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 23.08.17

THAILAND: Mercedes-Benz bietet neu das Topmodell AMG SLC43 an. Das 367-PS-starke Fahrzeug hat einen Dreiliter-V6-Biturbomotor und erreicht nach 4,7 Sekunden Tempo 100.

Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 250 km/h an. Den Anspruch an rennsportorientierte Spitzentechnologie unterstreichen Optionen wie das AMG Hinterachs-Sperrdifferenzial in Verbindung mit dem AMG Handling Pa-ckage. Der Verbrauch liegt nach Werksangaben bei 7,8 Liter – bei schwerem Gasfuß entsprechend mehr. Das Fahrzeug kostet mit 4,99 Millionen Baht eine Million Baht mehr als das Modell SLC300. Neu für Thailand ist weiter der SUV GLA45 4Matic.