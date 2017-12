Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.17

CHIANG MAI: Der schnellen Reaktion von hilfsbereiten Samaritern hat es eine Amerikanerin zu verdanken, dass sie bei ihrem Sprung vor einen roten Baht-Bus unverletzt blieb.

Die 60 Jahre alte Frau landete in einem Graben. Auf der Polizeistation gab sie zu Protokoll, Mann und Sohn hätten ihr Geld geschickt, sie könnte es aber nicht abheben. Weil sie kein Geld habe, hätte sie Suizid begehen wollen, heißt es bei „Sanook“. Die Beamten fanden bei der Ausländerin geringe Beträge in Baht und Dollar, zudem ein iPhone und ihren Reisepass. Touristenpolizisten wollen sich mit ihrer Familie in den USA in Verbindung setzen..