Amerikanerin beschimpft Flughafenpolizei

Von: Redaktion DER FARANG | 20.01.18

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Weil sie Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen als «beschissene deutsche Nazi-Polizei» («fucking german nazi police») beschimpft hat, muss eine Amerikanerin mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

Die Beamten hatten nach Angaben der Behörde vom Freitag das Handgepäck der 49-Jährigen kontrolliert und darin mehr als die erlaubte Menge an Kosmetik gefunden. Als sie die Frau darauf hinwiesen, rastete sie aus. Sie beschimpfte die Beamten nicht nur öffentlich, sondern nach dem Vorfall auch per Twitter als «Gauner in Uniform». Der Vorfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche, wurde aber erst jetzt bekannt..