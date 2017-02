Von: Redaktion DER FARANG | 18.02.17

Foto: The Nation

CHONBURI: Ein amerikanischer Journalist hat am Freitagnachmittag den Absturz seines Kleinflugzeugs über der Stadt Chonburi ohne Verletzungen überstanden.

Der Pilot war auf dem Gelände des Thai Flying Clubs in Sri Racha mit dem Ziel Pathum Thani gestartet. Nach kurzer Zeit setzte der Motor der zweisitzigen Maschine aus. Um einen Absturz über Häuser der Stadt Chonburi zu verhindern, steuerte der Amerikaner ein größeres Grasfeld an. Obwohl sich das Kleinflugzeug bei der Notlandung mit der Nase in das Erdreich bohrte und ein Rad 500 Meter weit flog, fing die Maschine nicht Feuer. Der Ausländer konnte den Pilotensitz unversehrt verlassen.