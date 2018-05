Thailändisch-myanmarischer Grenzübergang in Mae Sai. Foto: Jahner

CHIANG RAI: Nach einer verdeckten Operation hat die Polizei einen Amerikaner festgenommen, der einen Online-Bordelldienst für Männer aus Nordthailand mit Sexarbeiterinnen aus dem Nachbarland Myanmar betrieben hat.

Der 66-Jährige lebte in der Provinz Chiang Rai und hatte über die Website und Facebook-Seite namens „Burmese Border Chicks for Hire“ Sex mit Myanmar-Frauen für 6.500 Baht verkauft. Frauen aus Myanmar trafen mit Männern auf thailändischer Seite in Mae Sai zusammen, aber auch Thais wechselten für Sex über die Grenze. Der Amerikaner soll den Service mindestens zehn Jahre betrieben haben, sagte Oberst Jirabhob Bhuridej, stellvertretender Kommandeur der thailändischen Polizei zur Verbrechensbekämpfung, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Der Amerikaner wurde verhaftet, nachdem er zwei Frauen aus Myanmar im Alter von 18 und 25 Jahren nach Thailand gebracht hatte, um dort die verdeckten Ermittler zu treffen. Diese hatten sich als Klienten in einem Hotel in Mae Sai ausgegeben. Der Mann, die beiden Frauen sowie eine weitere Frau aus Myanmar, die angeblich bei der Organisation des Treffens mitgewirkt hatte, werden wegen Beschaffung von Prostitution angeklagt. Darauf steht in Thailand bis zu 10 Jahre Gefängnis.