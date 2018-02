Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.18

KRABI: Zur zügigen Rettung von Touristen aus Seenot und für eine fachgerechte erste Behandlung verletzter Bootsinsassen sollte ein Ambulanz-Schiff eingesetzt werden.

Das hat Krabis Präsident der Tourismusvereinigung, Wattana Rerngsamut, auf einer Tagung gefordert. Es ging um die Sicherheit Tausender Urlauber, die täglich in Booten zu Ausflügen starten. An dem Treffen nahmen Betreiber von Speedbooten, Longtailbooten, Reiseleiter und Vertreter von Hotels teil, berichtet die „Phuket Gazette“. Laut Wattana sind auf dem Meer vor der Provinz Krabi jeden Tag Tausende Boote und Schiffe unterwegs, auch aus Phang-nga und Phuket. Falls ein Unglück geschehe, sollte schnelle Hilfe möglich sein. Eben durch ein Ambulanz-Schiff, das wie ein Ambulanz-Wagen auf dem Festland ausgestattet ist. Dadurch könnte die Schwere von Verletzungen und die Zahl der Toten reduziert werden. Die Betroffenen kämen schneller zu einer Behandlung in einem Hospital. Wattana hofft, dass sich die Provinzbehörde mit seinem Vorschlag auseinandersetzt.