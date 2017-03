Von: Redaktion DER FARANG | 01.03.17

PHUKET: Touristen wird es freuen: Am Patong-Strand dürfen wieder Liegestühle aufgebaut und vermietet werden.

Das hat die Armee entschieden und am Montag gemeinsam mit Vertretern des Managementausschusses verkündet. Das Aufstellen von Liegestühlen gilt aber nur in den sogenannten „10-Prozent-Zonen“. Nur hier sind Liegen und Sonnenschirme erlaubt, der überwiegende Strandbereich kann von Badegästen auf Handtüchern oder zum Strandwandern genutzt werden.



Erst im Dezember letzten Jahres hatte die Armee an der Patong Beach erneut Liegestühle untersagt. Erlaubt waren nur Matratzen und Schirme. Nach der neuerlichen Entscheidung schleppten Händler ihre alten Liegestühle umgehend zum Strand, um sie in ihrem gemieteten Areal aufzustellen, berichtet die „Phuket Gazette“. Damit scheint das jahrelange Gezerre um die Gestaltung des Patong-Strandes und den Komfort für Touristen vom Tisch. Nach dem Aufräumen durch Soldaten vor wenigen Jahren waren anfangs weder Schirme noch Liegen erlaubt, sollten sich Badegäste in die pralle Sonne legen.