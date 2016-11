Altkanzler Schröder eröffnet Hamburger China-Konferenz

Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.16

HAMBURG (dpa) - Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist einer der Redner bei der Eröffnung der Konferenz «The Hamburg Summit - China meets Europe» am Mittwoch (9.00 Uhr) in der Handelskammer Hamburg. Schröder hatte von Helmut Schmidt den Ehrenvorsitz der Konferenz übernommen. Weitere Redner zum Auftakt sind Spitzenvertreter der chinesischen Verbände von Industrie und Dienstleistungsbranche oder der frühere australische Premierminister Kevin Rudd.

Themen bei der Konferenz, die bereits zum siebten Mal in der Handelskammer über die Bühne geht, sind die Entwicklungen in der chinesischen Wirtschaft, die Direktinvestitionen Chinas in Europa und die Perspektiven für die chinesisch-europäische Partnerschaft. Am zweiten Konferenztag wird der deutsche Außenminister und designierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Auch der Austritt Großbritanniens aus der EU und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten werden bei der Konferenz eine Rolle spielen.