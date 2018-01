Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.18

PHUKET: Beim jüngsten Test haben alle 19 Tsunami-Türme entlang der Andamanensee vorschriftsmäßig Alarm gegeben.

Der Direktor der Katastrophenschutzbehörde DDPM, Prapan Kanprasang, wies Behauptungen als falsch zurück, der Turm im Bezirk Kamala habe nicht funktioniert. „Alle Anlagen haben zu 100 Prozent den Alarm ausgelöst.“ Künftig werden die Tests an jedem 1. und 15. des Monats wiederholt. Im Juli letzten Jahres hatte die DDPM zugeben müssen, dass von den 19 Tsunami-Alarmtürmen 11 außer Betrieb waren. Laut der Behörde sollten die Anlagen in den sechs Provinzen an der Andamanensee bis Ende Oktober repariert werden.