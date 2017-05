Alibaba gibt nach Umsatzsprung Milliarden an die Aktionäre zurück

PEKING (dpa) - Die chinesische Handelsplattform Alibaba hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut kräftig zugelegt. Jetzt will das Unternehmen durch einen Aktienrückkauf bis zu sechs Milliarden US-Dollar (5,4 Mrd Euro) an seine Aktionäre zurückgeben. Das Rückkaufprogramm soll zwei Jahre lang laufen, teilte Alibaba am Donnerstag in Peking mit.

Im vergangenen Geschäftsjahr bis Ende März konnte Alibaba sein Geschäft deutlich ausbauen. So sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 56 Prozent auf 158 Milliarden Yuan (20,6 Mrd Euro) in die Höhe. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Der operative Gewinn legte um fast zwei Drittel auf 48 Milliarden Yuan zu. Die Zahl der monatlich aktiven Käufer auf mobilen Geräten verdoppelte sich in Jahresfrist nahezu auf 507 Millionen.

Unter dem Strich verdiente Alibaba mit knapp 44 Milliarden Yuan zwar 39 Prozent weniger als im Vorjahr, als Verkaufserlöse das Ergebnis nach oben getrieben hatten. Solche Effekte herausgerechnet, legte das Ergebnis aber um gut ein Drittel zu.