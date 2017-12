Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.17

BANGKOK: Bei seiner Rückkehr nach Thailand wurde ein Algerier auf dem Flughafen Suvarnabhumi von der Touristenpolizei als mutmaßlicher Dieb festgenommen.

Der 37-Jährige soll im August in einem Restaurant im dritten Geschoss des Airports einem britischen Passagier die Geldbörse mit 25.000 Baht gestohlen haben. Die Polizei glaubt ausreichend Beweise in der Hand zu haben. Überwachungskameras zeigen, wie der Brite seine Tasche unter einem Tisch abstellt und kurz darauf der Algerier die Geldbörse aus der Tasche nimmt. Die Polizei ermittelte, ein Gericht stellte gegen den Algerier einen Haftbefehl aus. Doch der Ausländer hatte Thailand bereits verlassen. Sein Name erschien auf der sogenannten Schwarzen Liste und am 17. Dezember auf der Liste der ankommenden Passagiere. Der Algerier bestreitet die Tat.