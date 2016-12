Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.16

Ein Leserfoto erreichte die Redaktion zur Situation am Strand in Jomtien:

Auch dieses Jahr findet wieder die bisher nur unter Insidern bekannte Algenblüte am Jomtien Beach statt. Das Festival der Sinne ist wie immer in den Morgenstunden besonders beeindruckend. Das gut gehütete Geheimnis wird zunehmend in das streng durchorganisierte Ausflugsprogramm der chinesischen Reisegruppen mit eingeplant, so dass bereits Bedenken unter den Kennern der Szene laut werden, ob dieses Ereignis noch lange zu bestaunen sein wird.

P. Platzer, Jomtien