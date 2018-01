Alba geht zurück in die Freiheit

Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.18

NYARU MENTENG (dpa) - Schluss mit dem Käfig, zurück in den Dschungel: Der weltweit einzige bekannte weiße Orang-Utan, ein Weibchen namens Alba, darf wieder in die Freiheit. Die Albino-Affendame war im vergangenen Jahr in völlig verwahrlostem Zustand in einem Dorf auf Borneo entdeckt worden. Jetzt ist sie wieder so gesund, dass sie im Regenwald ihrer Heimatinsel ausgesetzt werden kann.

