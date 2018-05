Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.18

BANGKOK: Zum 4. Jahrestag des Militärputsches am 22. Mai drohen Pro-Demokratie-Aktivisten mit einem Marsch auf den Regierungssitz, sollte die Junta die Parlamentswahlen nicht für November dieses Jahres ansetzen.

Die Aktivisten halten an ihrem Standpunkt fest, dass die Wahl in diesem Jahr stattfinden müsse, wie zuvor von Premierminister General Prayut Chan-o-cha versprochen, sagte Rangsiman Rom am Samstag während einer Demonstration auf dem Campus Tha Prachan der Thammasat-Universität. Vor den Wahlen müsse die Junta - der Nationale Rat für Frieden und Ordnung (NCPO) - ihre Rolle als Verwaltungsregierung einer Interimsregierung übertragen, um die Abhaltung von Wahlen zu erleichtern. Und schließlich sollte die Armee aufhören, die politische Herrschaft des NCPO zu unterstützen. Der friedliche Protest am Samstag mit mehr als 400 Menschen war der sechste in einer Serie gegen das seit dem Staatsstreich installierte Regime. Etwa 600 Sicherheitsbeamte wurden einem Bericht der „Nation“ zufolge eingesetzt, um die Aktivitäten zu beobachten und aufzuzeichnen.

Rangsiman sagte weiter, die Demonstranten hätten keine andere Wahl, als ihre Forderungen zu äußern, da es keine Garantie dafür gäbe, dass die Wahlen im Februar nächsten Jahres stattfinden würden. Trotz des ständigen Versuchs der Gruppe, Druck auf die Junta auszuüben, gab der politische Kritiker und Aktivist Ekachai Chainuvati zu, dass es für die Demonstration schwierig sei, erfolgreich zu sein. "Wir können nicht erwarten, dass Hunderttausende oder Millionen von Menschen am 22. Mai dieses Jahres herauskommen.“