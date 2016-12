Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.16

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Handy-Netzwerkbetreiber Advanced Info Service (AIS) wird die Zahl der Geschäfte, in denen Prepaid-Kunden Aufladekarten (Papierstreifen) erwerben können, massiv erhöhen.

AIS musste im Oktober seine Zusammenarbeit mit den Minimärkten 7-Eleven einstellen. Damit gingen dem Konzern rund 9.000 Geschäfte zur Online-Abgabe von Aufladekarten als Prepaid-Guthaben verloren (DER FARANG berichtete). Erhöht wird jetzt die Zahl der AIS Buddy Shops, zudem werden weitere Telewiz-Franchise-Geschäfte eröffnet. Derzeit gibt´s landesweit 120 AIS-Läden und 436 Telewiz-Geschäfte. AIS fordert seine Kunden auf, ihre Mobiles an 40.000 ATMs von 11 Banken sowie über das Internet aufzuladen. Aufladekarten bzw. Papierstreifen können weiterhin bei Family Mart, Tesco Lotus, Big C, in Postämtern und B2S-Buchläden erworben werden. Laut AIS sind das über 10.000 Geschäfte.