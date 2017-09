Airbus eröffnet neues Auslieferungszentrum für A330 in China

Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.17

TIANJIN (dpa) - Airbus hat sein neues Auslieferungszentrum in China eröffnet. In dem Werk mit der Endmontage der A320 im chinesischen Tianjin werden jetzt auch A330 lackiert, ausgestattet, getestet und ausgeliefert, wie der europäische Flugzeugbauer mitteilte. Bei der Eröffnung des Zentrums am Mittwoch wurde die erste A330-Maschine übergeben. Die Anlage wird mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen und soll bis Anfang 2019 zwei Flugzeuge im Monat ausliefern.

Der Chef der Airbus-Verkehrsflugzeugsparte, Fabrice Brégier, sprach von einem «neuen Meilenstein in der globalen, industriellen Präsenz» des Flugzeugbauers. Damit werde das Engagement mit den chinesischen Partnern für den stark wachsenden Luftverkehrsmarkt in China unterstrichen. Ende August 2017 hatten chinesische Airlines 1484 Airbus-Flugzeuge im Einsatz, darunter 1.282 der A320-Familie sowie 202 der A330-Familie, die nach diesen Angaben in China gerade besonders beliebt ist.