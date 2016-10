BERLIN (dpa) - Die Probleme bei Tuifly führen weiterhin zu Flugausfällen bei Air Berlin.

Am Samstag strichen die Berliner 23 von 78 Flügen, die eigentlich von Tuifly für Air Berlin erbracht werden. Die übrigen Flüge sicherte das Unternehmen mit Hilfe anderer Fluggesellschaften und mit Crews, die freiwillig Sonderschichten leisten, wie eine Sprecherin am Samstag sagte. Tuifly will am Sonntag wieder ein komplettes Flugprogramm anbieten. Nachdem bekannt geworden war, dass Tuifly in eine neue Dachholding unter Führung von Etihad integriert werden soll, hatten sich viele Besatzungen krank gemeldet..