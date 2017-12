Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.17

PHUKET: Auf dem Internationalen Flughafen Phuket hat die Polizei eine Frau aus der Elfenbeinküste mit über einem Kilogramm Heroin im Magen festgenommen.

Die 27-Jährige landete Mittwochnacht mit einem Flugzeug aus Doha in Phuket. Laut dem Generalsekretär des Office of Nacotics Control Board, Sirinya Sitdhichchai stellten Beamte bei einer Röntgenuntersuchung fest, dass die Ausländerin über 60 kleine Beutel mit insgesamt 1,2 Kilogramm Heroin geschluckt hatte. Die Polizei vermutet, dass die Drogen für reiche Abnehmer in Bangkok bestimmt waren. Die Nachrichtenagentur AFP meldet, dass Drogenschmuggler aus Westafrika immer wieder Frauen aus Afrika und Asien als Kurierin einsetzen. Oft landen die Frauen auf kleinen Airports außerhalb Thailands und überqueren die Grenze in einem Fahrzeug. Bei den Inhaftierten weltweit steht Thailand auf Platz sechs, und 70 Prozent der Gefangenen sind Drogentäter. Darunter sind rund 39.000 Frauen, mit diesem Anteil an der Bevölkerungszahl liegt das Königreich weltweit an der Spitze.