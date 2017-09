Von: Redaktion DER FARANG | 29.09.17

UBON RATCHATHANI: Die Polizei hat am Donnerstag zwei Afrikaner festgenommen, die eine 24 Jahre alte Frau in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben sollen.

Ein 25-jähriger Englischlehrer aus Kamerun wurde an seinem Arbeitsplatz verhaftet, einer Schule in Kalasin. Sein ebenfalls 25 Jahre alter Freund wurde wenig später festgenommen. Das Gericht in Ubon Ratchathani hatte gegen beide Männer einen Haftbefehl ausgestellt. Die Frau hatte vor der Polizei ausgesagt, sie habe sich in Pubs amüsieren wollen. Am frühen Morgen habe sie dann ihren Freund aus Kamerun, den sie seit vier Monaten kannte, in dessen Hotelzimmer aufgesucht. Dort war auch dessen Freund anwesend. Beide hätten sie missbraucht. Später habe sie die Männer auf das Bett gestoßen und sei aus dem Hotel geflüchtet. Dann habe sie die Polizei alarmiert. Als die Beamten das Hotel erreichten, waren die beiden Afrikaner bereits geflohen.