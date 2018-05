Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.18

Foto: The Thaiger

PHUKET: Auf einer öffentlichen Anhörung in Tha Chin im Bezirk Rassada hat die Mehrheit der 180 Einheimischen ein weiteres Sterilisationsprogramm und die Auslagerung von Affen auf nicht bewohnten Inseln zugestimmt, um die Population zu begrenzen.

Die steigende Zahl der Makaken in mehreren Gebieten der Insel ist zu einem Problem geworden. Die Affen suchen sich ihre Nahrung in den Dörfern und belästigen die Menschen. Deshalb soll das Sterilisationsprogramm verstärkt fortgeführt, zudem Makaken auf unbewohnten Inseln eine neue Heimstatt finden. Die vorgeschlagenen Inseln sind Koh Ngam, Koh Pa Yu, Koh Mali, Koh Pae und Koh Tanan. Große Wassertanks werden vorbereitet, um auf den Inseln eine angemessene Versorgung der Affen mit Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die Tiere werden vom 5. bis 25. Juli sterilisiert.



Der 55-jährige Lamyong Kraikra, ein Anwohner, erklärte laut „The Thaiger“: „Ich lebe seit mehr als 20 Jahren hier. Vorher hatten wir nie Probleme mit Affen. Vor drei Jahren begannen Menschen, von außerhalb und innerhalb der Gemeinde, sie zu füttern. Danach haben Affen zweimal am Tag angefangen, in Häuser einzubrechen, besonders bei Ebbe. Unsere Dächer sind beschädigt, ebenfalls unser Eigentum in den Häusern. Wir wollen, dass einige Affen auf Inseln gebracht werden, um die Population zu verringern. Wir fordern Leute von außerhalb auf, den Affen nichts zu fressen zu geben. Lasst sie selbst Nahrung finden.“