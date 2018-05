Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.18

BERLIN (dpa) - In Deutschland zieht die rechtspopulistische Partei AfD gegen die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel vor das Verfassungsgericht.

Die Fraktion der AfD im deutschen Parlament habe am 14. April eine Organklage eingereicht, sagte ihr Justiziar Stephan Brandner am Freitag in Berlin. Die Bundesregierung habe bei ihrer Einwanderungspolitik die Mitwirkungsrechte des Parlaments verletzt, heißt es in der Klage.

Überprüft werden soll nach dem Willen der AfD Merkels Entscheidung von Anfang September 2015, die Grenze von Österreich nach Deutschland für Flüchtlinge offenzuhalten und die Menschen nicht abzuweisen.

Brandner sagte: «Diese Klage kann die Welt verändern. Und sie wird die Welt verändern, wenn sie erfolgreich ist.» Merkel müsse dann in «Nullkommanichts» weg. Ob es zur Verhandlung kommt, ist noch offen.

Der zweite parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Jürgen Braun, sagte, es gebe keine diktatorische Kanzlerin, auch sie habe sich an Recht und Gesetz zu halten. Wesentliche Entscheidungen, die das Gemeinwesen berührten, müssten im Parlament entschieden werden. Braun sprach mit Bezug auf die Politik der Grenzöffnung von einer «Herrschaft der Willkür und des Unrechts», die nicht mit dem Grundgesetz (Verfassung) vereinbar sei.