Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.18



BANGKOK: Thailand ist bei der Auslosung am 4. Mai für den AFC Asian Cup vom 5. Januar bis 1. Februar kommenden Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE) in den Topf 2 platziert worden.

24 Teams haben sich für die asiatischen Fußballmeisterschaften qualifiziert. Gespielt wird in sechs Gruppen zu jeweils vier Nationen. Titelverteidiger ist Australien.