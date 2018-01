Von: Redaktion DER FARANG | 07.01.18

Die Erstattung des Ticketpreises bei Ausfall der Fährverbindung zwischen Hua Hin und Pattaya wegen Unwetters gestaltet sich schwierig, berichtet ein Leser:

Hallo, mein Name ist Anton. Ich habe am 17. Dezember zwei VIP-Tickets für 3.200 Baht für die Katamaran-Verbindung von Hua Hin nach Pattaya gekauft, Abfahrt am 20. Dezember. Aufgrund starken Windes wurde der Fährbetrieb jedoch vom 19. bis 23. Dezember eingestellt. Ich forderte daraufhin an der Verkaufsstelle in Hua Hin mein Geld zurück, weil ich am selben Tag in Pattaya ein Hotelzimmer gemietet hatte und nun auf einen Bus angewiesen war. Vergebens: der Betrag wurde nicht erstattet! Stattdessen wurde mir gesagt, dass ich am nächsten Tag im Hauptbüro in Hua Hin meine Rückforderung beantragen soll. Also hätte ich in Hua Hin nochmal ein Hotel für vier bis fünf Tage mieten müssen. Ich möchte daher alle Touris­ten warnen, ein Ticket im Voraus zu kaufen. Mit anderen Worten: mit Taxi, Bus und hin und her habe ich 5.920 Baht einfach so eingebüßt.

Anton Krebs

