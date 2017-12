Von: Redaktion DER FARANG | 11.12.17

PEKING (dpa) - Bei einem Brand in Südchina sind acht Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete, war das Feuer am Samstagmorgen in einem Wohnviertel im Kreis Haifeng in der Provinz Guangdong ausgebrochen. Zur Ursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.

In China kommt es immer wieder zu Bränden und Industrieunfällen, die auf Fahrlässigkeit und nicht eingehaltene Sicherheitsvorschriften zurückzuführen sind. Erst vor zwei Wochen waren bei einem Hochhausbrand in der ostchinesischen Stadt Tianjin zehn Menschen ums Leben gekommen, kurz davor bei einem Wohnhausbrand in einem Vorort von Peking 19 Menschen.