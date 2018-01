Von: Redaktion DER FARANG | 05.01.18

MANILA (dpa) - Im Süden der Philippinen sind acht Menschen beim Versuch getötet worden, eine Mörsergranate zu öffnen.

Ein Mitarbeiter eines Holzfäller-Unternehmens hatte den Sprengkörper in einem Feld in der Provinz Zamboanga del Norte ausgegraben, hieß es in einem Polizeibericht vom Donnerstag. Gemeinsam mit seiner Familie und Nachbarn versuchte der Mann, die Granate mit einem Hammer zu öffnen. Dabei sei diese sofort explodiert. Fünf weitere Menschen wurden bei der Explosion verletzt..