Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.17

UPDATE - PEKING (dpa) - Bei einem Erdbeben in Nordwestchina sind neun Menschen ums Leben gekommen.



Elf weitere wurden verletzt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Die Erdstöße am Donnerstagmorgen erreichten die Stärke 5,5 und erschütterten den Kreis Tashkurgan im Westen der Autonomen Region Xinjiang. Mehrere kleinere Nachbeben folgten. Die Rettungsarbeiten seien angelaufen, berichtete die Staatsagentur. Die Verletzten seien zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden. Tashkurgan liegt 300 Kilometer südlich von Kashgar an der Grenze zu Tadschikistan, Afghanistan und Pakistan.