KRABI: Wie in vielen anderen Landesteilen auch, wurde in Krabi vom Büro der provinziellen Genossenschaft (KPCO) in Zusammenarbeit mit der Marketing-Kooperative für landwirtschaftliche Erzeugnisse in Sisaket kürzlich ein Farmermarkt organisiert, auf dem die Bevölkerung Reis aus der Nordostprovinz zum Preis von fünf Baht pro Kilogramm direkt vom Erzeuger kaufen konnte.

Mit großem Erfolg: in einer Rekordzeit von nur drei Stunden konnten die Isaan-Farmer acht Tonnen Reis absetzen und Einnahmen in Höhe von 900.000 Baht erzielen. „Die Monopolisierung des Marktes durch Zwischenhändler, die den Landwirten viel zu niedrige Preise für ihren Rohreis zahlen, bereitet den Farmern Not, weshalb wir diese Kampagne organisiert haben, um ihnen zu einer besseren Gewinnspanne zu verhelfen“, erklärte KPCO-Leiter Suchon Chanakhum in der „Phuket Gazette“.