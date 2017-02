Abu-Sayyaf-Video: Deutsche Geisel auf Philippinen ermordet

Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.17

Armee-Checkpoint in der Sulu-Provinz, einer Hochburg der Abu Sayyaf. Foto: epa/Ben Hajan

MANILA (dpa) - Auf den Philippinen hat die islamistische Terrorgruppe Abu Sayyaf am Montag ein Video veröffentlicht, das die Enthauptung ihrer deutschen Geisel zeigen soll. Der 70 Jahre alte Mann war im November entführt worden.



Deutsche Sicherheitskreise gingen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur davon aus, dass der Mann tot ist. Er war im November auf einer Segeltour zusammen mit seiner Lebensgefährtin überfallen und verschleppt worden. Die 59 Jahre alte Frau wurde damals bereits getötet. Vom Auswärtigen Amt gab es zunächst keine Stellungnahme.



Eine offizielle Bestätigung für den Tod des Mannes gab es zunächst nicht. Ein Berater des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, Jesus Dureza, hatte aber bereits am Sonntag gesagt: «Trotz andauernder Bemühungen von Gruppen und Sicherheitskräften habe ich Berichte über die angebliche Enthauptung einer deutschen Geisel auf Jolo am Sonntagnachmittag erhalten.»



Der Mann war auf der Insel Jolo im Süden des Inselstaats gefangen gehalten worden. Abu Sayyaf hatte mit seiner Ermordung gedroht, falls nicht bis Sonntag 08.00 Uhr MEZ ein Lösegeld bezahlt werde. Die Gruppe hat nach Schätzungen etwa zwei Dutzend weitere Geiseln in ihrer Gewalt.