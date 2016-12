Von: Redaktion DER FARANG | 03.12.16

PATHUM THANI: Phra Dhammachayo vom Wat Dhammakaya ist die Freilassung auf Kaution zugesichert worden, sollte er sich den Behörden für eine Vernehmung stellen.

Darauf haben sich am Freitag in einem dreistündigen Gespräch Vertreter der Polizeieinheit Department of Special Investigation (DSI), der Nationalen Buddhistischen Behörde, der oberste Mönch der Provinz Pathum Thani und Vertreter des Tempels in Pathum Thani geeinigt. Phisitchai Sawangwattanakorn vom DSI zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden und hofft, dass sich der Abt umgehend der Justiz stellt. Allerdings soll sich Phra Dhammachayo noch etwas Zeit ausbedungen haben.

Gegen den Abt liegt ein Haftbefehl vor. Das Department of Special Investigation (DSI) ermittelt gegen den 72 Jahre alten, schwerkranken Abt wegen Geldwäsche und des Besitzes von gestohlenen Vermögenswerten über 1,2 Milliarden Baht im Zusammenhang mit dem Unterschlagungsskandal bei der Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) sowie wegen illegaler Inbesitznahme öffentlicher Flächen, so im Nationalpark Khao Yai.