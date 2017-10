Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.17

BANGKOK: Die Autobahnbehörde wird die Überführung zwischen der Vibhavadi Rangsit Road und dem Don Mueang Airport in der Nacht des 6. Novembers für deren Abriss und den Bau einer neuen Flughafenzugangsbrücke sperren.

Bereits am 4. November, um 22 Uhr, wird schweres Gerät auf die Baustelle an der zweiten Wendebrücke verlegt. Am 6. November, gegen 22 Uhr, erfolgt dann die Sperrung der Flughafenüberführung (Kilometerstein 24 & 279). Flugreisende können stattdessen die Luftwaffenüberführung sowie die erste Wendebrücke vor dem Flughafenlager benutzen.

Während des Abrisses der alten Überführung und dem Bau der neuen Brücke, wird die stadtauswärtsführende Vibhavadi Rangsit Road täglich zwischen 22 und 4 Uhr nachts gesperrt. Den Autofahrern stehen in dieser Zeit zwei Umleitungen auf der linken Seite zur Verfügung. Tagsüber kann die Vibhavadi Rangsit Road wie gewohnt genutzt werden.