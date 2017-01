Abriegelung des „Goldenen Dreiecks“

THAILAND: Thailand, Kambodscha und Laos wollen gemeinsam 27 Kontrollstellen in Dörfern entlang des Flusses Mekong einrichten, um den grenzüberschreitenden Drogenschmuggel zu unterbinden. Fünf Kontrollpunkte sollen je in Kambodscha und Laos, die restlichen 17 in Thailand errichtet werden. Ziel ist, Schmugglerrouten sowohl auf dem Land als auch zu Wasser zu zerschlagen.

​ (Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)