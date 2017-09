Prozessbeginn gegen Yingluck Shinawatra am 25. August vor dem Supreme Court Thailands in Bangkok: Tausende von Sympathisanten zeigten ahnungslos Flagge – ihre Ikone war da längst außer Landes geflohen.

BANGKOK: Kambodscha, Singapur, Dubai und nun London: der heimliche Abgang von Thailands Ex-Ministerpräsidentin und Ikone Yingluck Shinawatra war nicht nur eine der spektakulärsten Fahnenfluchten in Thailands jüngerer Geschichte – er wirft ein Licht auf die Landessitten und damit einhergehende Probleme.

Zumindest was die Rolle der Armee-Regierung und der ihr nahestehenden konservativen Demokraten anbelangt, kann heute eines festgehalten werden: Yinglucks klammheimliches Davonstehlen im Vorfeld der Supreme Court Verhandlung am 25. August war nicht mit den Machthabern des Landes abgesprochen. Und keinesfalls war dieses Abtauchen gewollt.

Der Hass wuchert wie ein Krebsgeschwür

Thailands Innenleben war schon seit der Flucht des großen Bruders Thaksin Shinawatra im September 2006 kompliziert genug gewesen. Die Stimmung vergiftet, und auch kühnste Optimisten glauben nicht daran, dass sich die verfeindeten Rothemden der Pheu Thai Partei und die Gelbhemden des bürgerlichen Lagers in absehbarer Zeit aussöhnen wollen. Yinglucks Verschwinden mag für manche eine Erleichterung gewesen sein. Sie hat aber erneut nur ein innerthailändisches Problem verlagert, das wuchert wie ein Krebsgeschwür der Gesellschaft.

Dass die charismatische Ex-Premierministerin jetzt politisches Asyl in Großbritannien beantragt haben soll, wie ihre in Thailand verbliebenen Gesinnungsgenossen der Pheu Thai Partei durchsickern ließen, ist eine Groteske zeitgenössischer Weltpolitik und keine Werbung für Thailand. Obwohl der stellvertretende Ministerpräsident Prawit Wongsuwon per Interpol nach der geflüchteten Yingluck suchen lässt und als Endziel ihre Auslieferung benennt, glaubt nicht wirklich jemand ernsthaft, dass ein Mitglied der Milliardärsfamilie aus der Provinz Chiang Mai auch nur eine Minute hinter Gittern verbringen wird.

Der Strippenzieher und Staatsfeind Nummer 1, Thaksin Shinawatra, residiert seit seiner Flucht vor 11 Jahren abwechselnd in Dubai, Montenegro und in London, er besitzt diverse Diplomatenpässe und ärgert sein einstiges Vaterland mit engen Kontakten zum ehemaligen Erzfeind Kambodscha. Man kennt seinen Wohnsitz und man weiß, wo er sich aufhält. Ausgeliefert worden ist Khun Thaksin bis heute nicht.

Thaksin diktierte zweimal Thailands Landeswahlen

Der eifrig twitternde Volksheld der Bauern und Tagelöhner im Norden des Landes hat nie seinen Einfluss ins Land hinein verloren, auch wenn er vom gefeierten und verehrten Staatenlenker zum Gejagten geworden ist. Zweimal diktierte er aus dem Exil demokratische Wahlen in Thailand. Zweimal wurden die von ihm aus dem Hut gezauberten Kandidaten, Mitglieder der großen Shinawatra-Familie, erdrutschartig als Premierminister gewählt. Zuletzt 2011 die bis dahin unbekannte kleine Schwester Yingluck.

Die Spaltung des Landes hat sich vertieft seither und der Ausdruck eines politischen Schlamassels wäre für Thailand noch untertrieben. Auch die täglich publizierten Ermittlungserfolge im Phantomfall Yingluck mit der minutiösen Aufarbeitung der Flucht des Jahrzehnts tragen keineswegs zur Lösung einer verfahrenen Situation bei. Das gegenseitige Misstrauen nährte die wildesten Spekulationen und ganz Thailand spielte virtuell Sherlock Holmes.

Sachstand heute ist, dass Yingluck Shinawatra Helfer aus hohen Polizeikreisen hatte, dass diese namentlich bekannt geworden sind und ihnen eine harsche strafrechtliche Verfolgung gewiss ist. Wenn sie wollen und müssen, können Thailands Polizeispezialkräfte glänzen. Ein eifriges Team hat sogar herausgefunden, dass das Fluchtauto, ein weißer Toyota Camry, einen nicht zugelassenen und illegal aus Japan eingeschmuggelten Zweitmotor besaß. Die Anklageschrift gegen die Helfer und Helfershelfer in Uniform wird um einen Straftatbestand erweitert.

Wenig Glaube an das eigene Rechtssystem

Das eigentliche Dilemma bleibt trotz aller Ermittlungseifrigkeit. Yingluck wird die am 27. September 2017 gegen sie verhängte 5-Jahres-Haftstrafe nicht antreten, weil sie das nie wirklich in Betracht gezogen hatte. Auch wenn der Urteilsspruch des Obersten Thailändischen Gerichts ihre Nachlässigkeit und ihr Versagen im Milliarden-Reissubventionsskandal begründete, behalten viele Thais eine eigene, differenzierte Meinung. Der Glaube ans eigene Rechtssystem ist – vorsichtig formuliert – reparaturbedürftig.

Die Stimmung des Volkes ist nicht umgeschlagen, nicht nach der Flucht und nicht nach der Verurteilung. Eine Wertschätzung des Begriffs ‚Unrechtsbewusstsein‘ gibt es im Lande des Weglächelns eher nicht – schon gar nicht bei hohen Mandatsträgern und Funktionären. Immerhin half auch den Shinawatras ihre ungebrochene Popularität am Ende nichts. Yingluck, Thaksin und der ganze Clan haben durch den Militärputsch im Mai 2014 ihre mittelbare Macht eingebüsst. Sie blieben selbst in ihrer Hochburg im Norden Thailands nicht unantastbar.

Obwohl seit langem eine trügerische Ruhe im Land herrscht, sind die alten Gräben wieder aufgerissen und tiefer geworden. Der Dialog zwischen den verfeindeten Lagern im Norden und Süden des Landes, zwischen roten Arbeiterklassen und gelben Bürgerlichen, den erzkonservativen Bewahrern eines traditionellen Thailand und einer ausrufenden jungen Generation, der hat nie stattgefunden. Beide Lager verfolgen mit Argwohn und einer explosiven Art von Antipathie die Entwicklung der Nachputsch-Jahre.

Der brachial verordnete Burgfriede überdeckt alles. Es ist ruhiger geworden, in Thailand. Es fliegen keine Bomben mehr, und gewalttätige Aufmärsche der wütenden Streithähne wurden strikt unterbunden. Es herrscht ein Friede, der sich nicht wie Frieden anfühlt.

Wie stabil ist dieser seit dreieinhalb Jahren anhaltende Status Quo? Wird die amtierende Armeeregierung tatsaechlich 2018, 2019 oder 2020 demokratischen Wahlen zustimmen? Wie werden sich die zerstrittenen Parteien aufstellen? Hier der aus Surat Thani stichelnde und zündelnde ehemalige Gelbhemdenführer Suthep Thaugsuban – nach einer kurzzeitig verordneten Mönchs-Periode wieder ein scharfer Politikaktivist. Dort die gedemütigten Rothemden-Agitatoren, die seit dem Militärputsch in die politische Bedeutungslosigkeit geschickt wurden? Wie könnten diese Parteien jemals auf Augenhöhe verhandeln und Werte wie Toleranz und Verständnis zulassen?

Eine echte Versöhnung der Thais ist nicht in Sicht

Der Versöhnungsprozess in Thailand scheint nicht mehr als eine Floskel zu sein – er hat keinen der Anführer erreicht, in deren Hand ein unblutiger Neuanfang läge. Thailand bleibt aufgeteilt in arm und reich, in superreich und super-einflussreich, in Nord und Süd und gefangen in einer lähmenden Lethargie einer zumeist still ergebenen Bevölkerung.

Die Grundhaltung der Armeeführung wird so selbst für Kritiker nachvollziehbar: Wahlen ein ums andere Mal nach hinten zu verschieben und darauf hinzuweisen, man könne unter solchen Voraussetzungen den sogenannten demokratischen Kräften das freie Land Thailand nicht risikolos übergeben.

Mit diesen Befürchtungen haben Premier Prayuth Chan-o-cha und seine Mitstreiter vom Nationalen Rat für Frieden und Ordnung (NCPO) nicht einmal unrecht. Keine der demokratischen Parteien ist in der Lage, auch nur einen Millimeter Vorurteil abzubauen. Protest, Straßenkrawalle und blutige Kämpfe wären die Folge, wenn die Armee die Macht zurück ans Volk gäbe. Wie soll die Welt draußen diese thailändische Besonderheit verstehen, wenn es nicht einmal die Thais selbst können?

Yingluck Shinawatra hat es ihrem Bruder und Mentor gleich getan. Ihre Flucht und die Reaktionen darauf sind ein Spiegel Thailands. Weglaufen ist eine Schande, aber oft sehr nützlich, besagt ein altes Sprichwort aus Ungarn. Der strenge Nationalstolz der Thailänder hat seine Grenzen, wenn man sich das Überschreiten leisten kann.