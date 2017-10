Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.17

TOKIO (dpa) - Japans rechtskonservativer Ministerpräsident Shinzo Abe hat dem umstrittenen Kriegsschrein Yasukuni in Tokio erneut eine Opfergabe zukommen lassen. Von einem Pilgergang anlässlich des viertägigen Frühjahrsfestes dürfte er jedoch absehen, meldeten lokale Medien am Dienstag. In dem Shinto-Schrein nahe des Kaiserpalastes wird der Seelen von in Kriegen für das Kaiserreich Gestorbenen gedacht - darunter die von 14 hingerichteten Kriegsverbrechern.

Opfergaben für den Schrein und Pilgerbesuche von Politikern lösen immer wieder Spannungen mit den Nachbarländern China und Südkorea aus, die Opfer der Aggressionen Japans im Zweiten Weltkrieg waren. Abe hatte den Schrein zuletzt im Dezember 2013 besucht und scharfe Proteste ausgelöst. Seither beließ er es bei Opfergaben.

Japanischen Medien zufolge will Abe die Beziehungen zu China nicht zuletzt wegen der als wichtig erachteten Rolle Pekings bei den Bemühungen um eine Lösung der Nordkorea-Krise nicht weiter belasten.