Von: Redaktion DER FARANG | 22.01.18

Foto: The Nation

SRI RACHA: Bei einer Razzia im „Club Nine“ wurden 94 Gäste positiv für Drogenmissbrauch getestet.

30 Beamte der Polizeistation Bo Win und Mitarbeiter des Bezirksbüro Sri Racha stürmten am Sonntag gegen 1.30 Uhr das Lokal. 200 Gäste tranken im Club, weitere 50 außerhalb. Beim Eintreffen der Polizei warfen Frauen und Männer ihre Drogen fort. Auf dem Boden des Clubs wurden 30 Schachteln mit Ketamin und Crystal Methamphetamin oder „Ice“ gefunden. Die Beamten veranlassten von allen 250 Gästen eine Urinprobe. Das Ergebnis: 18 Frauen und 76 Männer hatten Rauschgift eingenommen und müssen sich dafür verantworten. Weiter stellte die Polizei fest, dass 20 Gäste das 20. Lebensjahr noch nicht erreicht hatten. Der 41 Jahre Manager wurde festgenommen und musste sich die Anklagen anhören: Der Club wurde ohne Lizenz betrieben, an Minderjährige wurde Alkohol ausgeschenkt und der Manager hatte in seinem Club den Konsum von Drogen hingenommen. Das allerdings bestreitet der Geschäftsführer.