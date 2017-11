Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.17

PHANG-NGA: Mehrere Chinesen erlitten Verletzungen, als ihr Tourboot am Sonntagmorgen vor der Phang-nga-Bucht sank.

Eine 29 Jahre alte chinesischer Urlauberin wurde an Brust und Armen erheblich verletzt und später in ein Krankenhaus eingeliefert, während die anderen Bootsinsassen mit leichten Blessuren davonkamen. Ein 19 Jahre alter Thai berichtete, das mit 16 Chinesen und mehreren Thais besetzte Boot stoppte plötzlich wegen eines Maschinenschadens in der Nähe der Koh Raya. Während die Mannschaft versuchte, den Schaden mitten auf der See zu beheben, hob eine große Welle das Schiff. Es kenterte. Alle Bootsinsassen trugen Schwimmwesten und wurden wenig später von einer Bootsbesatzung der Nationalparkbehörde gerettet. Behörden hatten vor dem Auslaufen von Booten wegen der heftigen Winde und des hohen Wellengangs in der Andamanensee gewarnt.