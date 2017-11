Von: Redaktion DER FARANG | 08.11.17

NONTHABURI: Eine 81-jährige Frau aus Nonthaburi in der Zentralregion Thailands starb am Mittwochmorgen, als ihr Haus nach einer Explosion in Flammen aufging.

Gemäß Polizei-Oberst Pannaphat Dejchotpisit, Kommandeur der Polizeistation Muang Nonthaburi, brach gegen 8.30 Uhr im Haus des Opfers in der Soi Krungthep-Non 2 ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen nach etwa einer Stunde unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sie sich auf die benachbarten Gebäude ausbreiten.

Die Schwiegertochter der Frau erzählte der Polizei, sie habe eine Explosion gehört, als ihre Schwiegermutter in der Küche kochte und sei sofort die Treppe hinuntergerannt, um nachzusehen, was passiert sei. Sie sah, wie die 81-Jährige aus der Küche kam und unvermittelt zurücklief, vermutlich, um ihre Handtasche zu holen. Unterdessen hatte sich das Feuer bereits im ganzen Haus ausgebreitet. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.