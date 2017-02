Foto: The Nation

PATTAYA: Die Polizei hat einen 73-jährigen Dänen festgenommen, der sich an einem 17-jährigen Thai vergangen haben soll.

Für den Liebesdienst entlohnte er den Jungen mit 500 Baht. Die Eltern des Jungen informierten eine Kinderschutzstiftung über den Vorfall und erstatteten am Samstag Anzeige bei der Polizei. Berichten der Zeitung „The Nation“ folgend, wurde umgehend ein Haftbefehl gegen den Ausländer erlassen. Er wurde am Mittwochvormittag um 11 Uhr in einer Bar verhaftet.