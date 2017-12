727 Fahrer wegen Alkohol am Steuer verhaftet

Von: Redaktion DER FARANG | 31.12.17

THAILAND: Von den 1.107 Auto- und Motorradfahrern, die am Donnerstag und Freitag aus dem Verkehr gezogen wurden, hatten 727 Frauen und Männer unter Alkoholeinwirkung ihr Fahrzeug gelenkt.

43 weitere wurden wegen rücksichtslosen Fahrens, einer wegen Straßenrennen und 336 wegen Drogenkonsums verhaftet. In Bangkok wurden 70 Fahrer erwischt, in Surin waren es 48, in Mahasarakham 45, in Nonthaburi 36 und in Chachoengsao 24. Laut der Gefängnisbehörde werden die 1.107 Festgenommenen auch zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt, auch in Leichenhallen von Krankenhäusern. Laut Polizei-General Weerachai Songmetta können Trunkenheitsfahrer mit einer Haft von einem Jahr und einem Bußgeld von 20.000 Baht bestraft werden. Die Haft kann zur Bewährung ausgesetzt werden. Wer unter dem Einfluss von Alkohol einen Unfall verursacht, muss mit einer Gefängnisstrafe zwischen einem und fünf Jahren, einer Geldbuße von 100.000 Baht und dem Verlust des Führerscheins für ein Jahr rechnen. Sollte bei einem Unfall eine Person getötet werden, setzt es eine Haft zwischen drei und zehn Jahren, einem Bußgeld bis zu 200.000 Baht und dem Entzug der Fahrlizenz lebenslang..