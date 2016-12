Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.16

WIEN (dpa) - Der Silvesterpfad in Wien, eine Tanz- und Amüsiermeile in der Innenstadt, wird in diesem Jahr stark überwacht.

Obwohl es keine konkreten Hinweise auf eine Bedrohung gebe, seien 400 Polizisten und 300 Sicherheitsleute im Einsatz, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Allein die Menge der Besucher, es wird wieder mit etwa 600.000 gerechnet, gebiete diesen Aufwand. Die Polizisten werden den Angaben zufolge auch in Zivil unterwegs sein, um Delikte wie sexuelle Belästigung oder Diebstahl zu unterbinden. «19 Kameras sind zudem quer über den Veranstaltungsort verteilt», so eine Sprecherin des Wien-Marketings. Die Polizei will im Vorfeld außerdem rund 1.400 Taschenalarme vor allem an Frauen verteilen, damit sie bei Gefahr unüberhörbar auf sich aufmerksam machen können.