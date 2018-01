Von: Björn Jahner | 09.01.18

KRABI: Eine 67-jährige Frau aus Krabi im Süden des Landes, hat in den vergangenen fünf Jahren freiwillig zweimal täglich einen ein Kilometer langen Abschnitt der Phetchkasem Road im Bezirk Klongtom von Unrat befreit und wird von den Einwohnern als Heldin gefeiert.

Khun Mookda Janan ist der gute Engel von Krabi.

„Ich hatte früher einen Lebensmittelladen. Aber jetzt bin ich alt und meine Kinder haben mich gebeten, nicht mehr zu arbeiten und zu Hause zu bleiben. Also möchte ich etwas tun, das unserer Gesellschaft zugutekommt“, begründet Khun Mookda Janan ihr Engagement in der „Phuket Gazette“.

Als sie bemerkte, dass sich am Straßenrand jeden Tag auf ein Neues jede Menge achtlos entsorgter Müll sammelt und die Gemeinde nicht über ausreichend Reinigungspersonal verfügt, um diesen zu entfernen, entschloss sie sich, selbst Hand anzulegen. Seitdem arbeitet sie täglich in zwei Schichten: von 5 bis 9 Uhr morgens und ab 16 Uhr in den Nachmittagsstunden.

„Manche Leute denken, dass ich verrückt sei und auch meine Kinder sind dagegen, dass ich das tue, aber es macht mich glücklich“, erzählt sie. Sie fügt hinzu, dass sie der verstorbene König Bhumibol Adulyadej zu der gemeinnützigen Arbeit inspiriert habe, der sich 70 Jahre lang unermüdlich für das Wohl seines Volkes engagierte. „Ich werde diese Tätigkeit solange ausführen, bis es mir mein Körper nicht mehr erlaubt“, betont Khun Mookda und fügt hinzu, dass sie nach ihrem Tod ihre Organe spenden werde.