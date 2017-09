Von: Redaktion DER FARANG | 26.09.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Eine 66 Jahre alte Frau aus Samut Prakan hat am letzten Sonntag zum 89. Mal vor dem in der Thronhalle Dusit Maha Prasart aufgebahrten Sarg des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej gekniet und ihm so Respekt erwiesen.

Als sie das erste Mal dem verstorbenen Herrscher die letzte Ehre erwies, dachte sie nicht an weitere Besuche. Doch nach der Fahrt hatte sie weniger Beschwerden mit ihren Knien. Von da an bestieg sie den Bus und fuhr zum Großen Palast, wann immer es ihre Zeit zuließ. Und jedes Mal fühlte sie weniger Schmerzen. Zudem bastelte sie auf dem Gelände des Großen Palastes Blumen für die Trauerfeierlichkeiten bei der Einäscherung des Königs.

Die Seniorin erinnert sich an einen Besuch des Wat Phra Kaeo auf dem Gelände des Großen Palastes in den 80er Jahren, als sie dort den König sah. Das sei einer ihrer stolzesten Momente gewesen. Und jeden Morgen und bevor sie abends ins Bett gehe mache sie einen Wai vor dem Bildnis des verstorbenen Monarchen.

In den letzten Tagen hat sich der Andrang der Trauernden im Großen Palast noch einmal verstärkt. Denn nur noch bis einschließlich kommenden Samstag ist die Thronhalle geöffnet.