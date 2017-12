Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.17

SONGKHLA: Die schlimmsten Überschwemmungen seit dem Jahr 2005 haben die Bevölkerung rund um den See Songkhla getroffen.

Als Folge mussten in sieben Bezirken der Provinz 62 der 86 Schulen bis auf Weiteres geschlossen werden. Erst wenn das Hochwasser es zulässt, sollen die Kinder wieder unterrichtet werden. Auch am Montag stiegen die Fluten an, weil aus den Kanälen überschüssiges Wasser in den See floss. In Trang sind mehrere tausend Menschen ohne Wasserversorgung, nachdem die Pumpstation der Wasserbehörde (PWA) überflutet und stillgelegt werden musste. Seit Sonntag versuchen die Behörden, die Hochwasserdämme rund um das PWA-Büro im Bezirk Thatchin wegen des steigenden Niveaus des Flusses Trang zu verstärken. Die Aussetzung der Wasserversorgung trifft 3.000 Studenten und Dozenten am Campus der Universität Prince of Songkhla sowie 9.000 Familien.