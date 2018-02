Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.18

PATTAYA: Bei einer Razzia im Pub “Eight Bits” wurden am Sonntagmorgen 59 minderjährige Gäste angetroffen.

Die Behörden hatten einen Hinweis erhalten, dass der Entertainment-Betrieb nach der Sperrstunde geöffnet hat und Alkohol an Minderjährige ausschenkt. An dem Einsatz waren Polizisten und Verwaltungsbeamte aus Banglamung beteiligt. Als die Polizei das Lokal stürmte, flohen Gäste in Panik durch Seitentüren. Dennoch konnten 59 Teenager, 24 Mädchen und 35 junge Männer, festgehalten werden. Sie waren keine 20 Jahre alt und hätten den Pub nicht betreten dürfen. Der 35 Jahre alte Manager wurde mit auf die Wache genommen. Er wird sich wegen mehrerer Anklagen zu verantworten haben: Betrieb eines Nachtclubs ohne Lizenz, Alkoholausschank ohne Lizenz, Einlass von Minderjährigen und Alkoholausschank an Frauen und Männer unter dem 20. Lebensjahr..