Von: Redaktion DER FARANG | 14.04.18

THAILAND: An Kontrollstellen landesweit haben Soldaten und Polizisten am Donnerstag 56.051 Fahrer wegen Trunkenheit am Steuer aus dem Verkehr gezogen.

Das waren 20 Mal mehr als am Mittwoch. Von den an beiden Tagen insgesamt 59.390 unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrern wurden gegen 38.546 Anzeigen erstattet, weil sie unter dem starken Einfluss von Alkohol Unfälle hätten verursachen können.