Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.17

DAMASKUS (dpa) - In Syrien hat die Regierung von Baschar al-Assad viele Gebiete wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Die Gebiete, in denen sich Rebellen oder Islamisten aufhalten, werden kleiner. Bei den Kämpfen kommen auch Zivilisten um.

Bei Angriffen syrischer Regierungstruppen und ihrer Verbündeten sind am Sonntag mindestens 57 Zivilisten nach Angaben von Beobachtern ums Leben gekommen. Bei Angriffen von Kampfjets auf die unter Kontrolle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) stehende Ortschaft Al-Schafah seien 34 Zivilisten getötet worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Unter den Opfern sollen 15 Kinder sein. Bei Damaskus kamen 23 Zivilisten um.

Der iranische Präsident Hassan Ruhani sicherte seinem syrischen Amtskollegen Baschar al-Assad am Sonntag Irans volle Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus und für den Wiederaufbau zu. In einem Telefonat mit Assad sagte er seinem Amt zufolge, der von Russland, der Türkei und dem Iran vorgeschlagene syrische Volkskongress könne auch der syrischen Opposition einen Platz in der politischen Zukunft Syriens geben.

Die syrische Armee geht mit Russland und weiteren Verbündeten im Osten des Landes massiv gegen die IS-Dschihadisten vor. In diesem Monat konnten die Truppen die strategisch wichtige Stadt Al-Bu Kamal einnehmen, die sich nur wenige Kilometer von der Ortschaft befindet, in der die Zivilisten umgekommen sein sollen. Die Gegend in der ölreichen Provinz Dair as-Saur ist wichtig, weil sie die von den Islamisten beherrschten Gebiete in Syrien und im Irak verbindet.

In der Nähe der Hauptstadt Damaskus setzte die Armee ihre Angriffe auf die Rebellenenklave Ost-Ghouta fort. Durch Luftangriffe und Artilleriebeschuss seien dort am Sonntag mindestens 23 Zivilisten ums Leben gekommen, berichteten die Menschenrechtsbeobachter mit Sitz in Großbritannien. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk an Informanten in ganz Syrien. Ost-Ghouta liegt im Osten von Damaskus und wird seit rund vier Jahren von syrischen Truppen belagert.

Aktivisten vor Ort berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass durch einen Angriff auf einen Markt in Mesraba mindestens 17 Menschen getötet und 50 verletzt worden seien. In den vergangenen zwölf Tagen seien in der Region damit mehr als 120 Zivilisten getötet worden, berichteten die Menschenrechtsbeobachter.

Nichtregierungsinstitutionen wie das in den USA und den Niederlanden ansässige Projekt «Siege Watch» hatten die Lage in dem belagerten Gebiet zuletzt als «desaströs» bezeichnet. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, sprach von «empörenden» Zuständen. Mindestens 350.000 Zivilisten sollen in dem Gebiet festsitzen.