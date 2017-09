Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei nahm einen 50 Jahre alten Mann fest, der einen angeleinten Hund auf seiner Motorradfahrt bei hoher Geschwindigkeit mitgezogen hatte.

Ein anderer Motorradfahrer stellte sich dem Mann in den Weg und stoppte das Fahrzeug. Der Fahrer flüchtete und hinterließ einen verletzten, atemlosen Hund. Aus seinem Maul kam Schaum, seine Pfoten bluteten. Ein Video auf Facebook über die Tierquälerei sorgte im Internet für einen Sturm der Entrüstung. Familienmitglieder des vorübergehend Festgenommenen berichteten der Polizei, der 50-Jährige habe mentale Probleme und sei in psychiatrischer Behandlung. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass der Mann nicht nach dem strengen Gesetz gegen Tierquälerei bestraft wird. Der Hund wurde in eine Tierklinik gebracht, dort versorgt und anschließend Nachbarn übergeben, die sich um das Tier kümmern wollen.