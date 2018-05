Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.18

BANGKOK: An den ersten beiden Tagen haben automatische Kameras an 15 Tunneln und Überführungen 50.000 Motorisierte erwischt, die die Fahrbahn verkehrswidrig wechselten.

Die Spurwechsler werden jetzt per Post ein Strafmandat über 1.000 Baht erhalten. Laut Oberst Kitti Ariyanon, dem stellvertretenden Leiter der Verkehrspolizei, wurden allein am ersten Tag 27.514 Falschfahrer auf Fotos festgehalten. Die meisten waren Motorradfahrer. Besonders häufig haben am Mittwoch Motorisierte an der Brücke Siriraj, an der Brücke auf der Kreuzung Din Daeng und am Tunnel Huay Kwang die Spur verkehrswidrig gewechselt. Kitti glaubt, dass die Zahl der Verkehrssünder erheblich nachlassen wird, wenn sich der Einsatz automatischer Kameras und die Bußgelder von 1.000 Baht herumgesprochen haben.