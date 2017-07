45 mutmaßliche Kidnapper auf Philippinen festgenommen

Von: Redaktion DER FARANG | 20.07.17

MANILA (dpa) - Die philippinische Polizei hat einen auf Casinobesucher spezialisierten Kidnapper-Ring gesprengt und dabei eine Geisel befreit. 45 Verdächtige seien festgenommen worden, teilte die Polizei in der Hauptstadt Manila am Mittwoch mit. Bei den Festgenommenen handele es sich um Malaysier und Chinesen, bei der geretteten Geisel um eine Frau aus Singapur.

Die Polizei hatte nach Hinweisen von Nachbarn eine Wohnung gestürmt. Die Nachbarn hatten zuvor einen Fluchtversuch der Frau über den Balkon beobachtet, berichtete die Polizei. Die Entführer hätten in den vergangenen Monaten vor allem Ausländer aus örtlichen Casinos verschleppt, hieß es in der Mitteilung. Von der am Montag entführten Frau forderten die Geiselnehmer 180.000 US-Dollar (156.000 Euro).

Philippinische Casinos erfreuen sich bei Glückspielern in Asien wachsender Beliebtheit. Allein im Großraum Manila gibt es mehr als ein Dutzend Casinos.